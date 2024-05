Rotondi: Se buscará aprovechar nuestra condición de local

GUATEMALA. El delantero de los Rojos volvió a tener minutos dentro del terreno de juego.

El delantero de Municipal, Matías Rotondi, volvió de una complicada lesión en el tobillo de la pierna izquierda, la cual lo marginó de la llave contra Deportivo Malacateco.

A pesar del poco tiempo de recuperación, el argentino superó satisfactoriamente el esguince grado dos y tuvo minutos contra Comunicaciones. «Me sentí bien, por ahí me afectó un poco no haber entrenado, pero me sentí bien», comentó.

En cuanto a si tendrá más minutos o saldrá como titular el próximo domingo contra Comunicaciones, Rotondi dijo: «Me encuentro bien, aportaré en lo que me toque, ya sea la cantidad de minutos que me toque voy a dar lo mejor de mi», explicó.

«Con nuestra gente todo será distinto, el jugador da un plus extra, y se buscará aprovechar nuestra condición de local», finalizó.