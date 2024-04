VIDEO | Amarini Villatoro pone en duda su continuidad en Xelajú

QUETZALTENANGO – El entrenador de los chivos habló de sus posibilidades de continuar en el equipo.

Amarini Villatoro habló previo al partido del domingo ante Deportivo Mixco, en el que fue consultado de su continuidad en Xelajú MC, asegurando que no está asegurada y todo dependerá de la decisión de la Junta Directiva, así de cómo se sienta él ante la situación que vive el equipo.

“Todos los entrenadores en todos lados del mundo dependemos de resultados y si los resultados no nos acompañados se tomará la determinación tanto de mi persona, como de los directivos. Acá nadie está peleando, pero siempre hemos dicho que lo mejor del equipo vamos a tratar de darlo”, dijo.

“Uno cuando ya no está cómodo en un lugar lo mejor es marcharse, estoy pensando en la clasificación, ser campeón, aunque esto no quiere decir que me de la continuidad, estoy pensando en terminar bien el torneo y hacerlo de buena manera”, agregó.

Sobre lo que espera de su equipo opinó: “Tengo fe en este grupo, de lograr cosas importantes, me enfoco en esta semana en que el grupo trabaje de buena manera, ganar el partido y luego ya se hablará con mi familia, con mi entorno. El club también hará su análisis, vence mi contrato y es de renovar o no renovar, estamos en esa situación y como toda persona quiero lo mejor para mí”.