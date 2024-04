Amarini Villatoro no se rinde

QUETZALTENANGO – El técnico de los chivos confía en que su equipo podrá clasificar.

Xelajú MC está en una situación complicada en el Torneo Clausura 2024, con la derrota del sábado ante Municipal prácticamente no tiene margen de error para buscar la clasificación y de alejarse de la zona del descenso, pero Amarini Villatoro espera que en estos tres partidos restantes se pueda retomar el rumbo y comenzando hoy cuando reciba a Achuapa en el duelo reprogramado de la jornada 12

“Todavía quedan tres partidos y tenemos que cerrar de la mejor manera, ganarlos todos, mientras la matemática y posibilidad esté pelearemos la clasificación, dependemos de nosotros”, dijo.

Acerca de la derrota ante los rojos opinó: “No estuvimos a la altura, siento que no fuimos precisos, me preocupó la intensidad en el juego, Municipal tuvo un orden, pero le metieron intensidad y entrega que fue superior a la nuestra, algo que no puede seguir pasando”.

“Con el descenso seguimos a la misma distancia, solo nos queda sumar puntos y seguir pensando en acumular en estos tres partidos que nos quedan para meternos entre los clasificados”, finalizó.

Los súper chivos recibirán hoy a las 19:00 horas a Achuapa, en el duelo pendiente de la jornada 12, un triunfo hoy lo metería entre los primeros ocho, para después visitar a Antigua el sábado y cerrar la fase de clasificación recibiendo a Mixco.