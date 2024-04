Ancelotti: Tenemos calidad suficiente para competirle al City

ESPAÑA – El técnico de los merengues tiene plena confianza en su plantel.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló previo al partido de mañana contra el Manchester City por la ida de los cuartos de final de la Champions League, en el que mostró confianza en poder hacer un buen partido, pero esperando que no suceda lo del año pasado cuando faltó intensidad y fue algo que aprovechó el rival para imponerse.

«Lo importante es sacar lo mejor. El aspecto mental es muy importante, como el coraje y la personalidad que debemos tener en el campo. Hemos tenido tiempo para prepararlo y lo hemos hecho muy bien. Tengo la confianza de que mañana vamos a dar lo mejor que tenemos en todos los sentidos, mental, físico y técnico. Tenemos la calidad suficiente para competir», dijo.

«Tenemos características distintas con balón. El año pasado teníamos a Benzema, que era una referencia. Esta temporada no tenemos un delantero centro, pero hemos manejado esta ausencia con más movilidad. Nos ha venido bien. La movilidad, no fijar las posiciones de delante, también puede ser una de las claves del partido”, analizó.

“La eliminatoria está en los pies de los jugadores de más calidad. Hay un montón de jugadores en ambos equipos con un montón de cualidades. Esto va a determinar el partido, como siempre pasa. Los partidos los determinan los jugadores que están en el campo. Aparte de la estrategia, que debe ser clara y los jugadores deben estar convencidos de hacerla de la mejor manera. Hay muchas cosas en estos partidos: la calidad individual, los duelos, las defensas, las contras… Tienen que estar al máximo. Son todos estos aspectos los que tenemos que manejar bien”, agregó.

Acerca de lo sucedido en su enfrentamiento del año pasado comentó: “Jugamos sin coraje y sin personalidad, que son aspectos fundamentales en este tipo de partidos. En la vuelta nos faltó eso. Obviamente también faltó fútbol en algunas situaciones del partido. No fue solo un problema de carácter mental, sino también técnico. Nos presionaron mucho arriba y no buscamos soluciones alternativas. Son cosas que queremos evitar en esta eliminatoria”.

«No haré cosas raras en el partido. No te voy a contar nada, pero no vas a fallar en la alineación. Puede ser que falles en uno, pero la alineación es bastante clara. No he comunicado nada a los jugadores, hay algunas dudas. El equipo lo comunicaré mañana”, finalizó.