Técnico de Monterrey teme que el arbitraje favorezca al Inter Miami de Messi

MÉXICO – El estratega de los regios reconoce que el impacto de La Pulga afecta dentro y fuera de la cancha.

Monterrey de México visitará hoy la cancha de Inter Miami en la actividad de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Fernando Ortiz, técnico de los regios, dejó declaraciones picantes sobre el duelo, en el que manifestó su temor en que el arbitraje tenga inclinación por el club que lidera Lionel Messi.

“Espero que los chicos entiendan que es un rival más, que es un jugador más. Después vienen los árbitros, el marco, la gente, todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas”, dijo al programa Futbol Prohibido de Santiago Fourcade.

“No sé si perjudicar pero el negocio no es por ahí. El negocio no va por el lado de Monterrey y lo sabemos todos. Todos sabemos que el futbol es negocio. Deportivamente le voy a ganar, después hay cosas que no puedo manejar”, agregó.

Acerca de su plan para detener al 10 opinó: “Messi es indescifrable. Hay que estar cerca, tenerlo cortito, si le damos chance a jugadores tan importantes como los que tienen se va a complicar. Si nosotros los aislamos y entendemos la circulación rápida en zona defensiva y buscamos interiorizar los vamos a lastimar”.

El partido entre los rayados y las garzas se realizará hoy a las 18:00 horas en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida y el cual tendrá como árbitro al guatemalteco Walter López, quién tendrá la responsabilidad de hacer un trabajo justo.