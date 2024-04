Darwin Lom confía en que pronto llegará el gol

GUATEMALA. El delantero de los Chicharroneros no pudo marcar en el partido ante Malacateco.

Deportivo Mixco dejó escapar puntos importantes ante el cuadro de Malacateco, en un partido que terminó 0-0 pero en donde los mixqueños contaron con mayor número de ocasiones para marcar.

Darwin Lom, uno de los jugadores que luchó por romper el cero, lamentó el resultado, pero también habló sobre la falta de gol, no solo de él sino de a nivel grupal. “A veces el balón, y otras veces no, esto es así. No podemos bajar los brazos en que todo saldrá bien, tenemos que estar atentos en los 90 minutos”

“Me siento bien físicamente, y mentalmente mucho mejor, pero no puedo dejar que el gol me desanime. Cuando venga el gol llegará en los momentos importantes. Se que la afición quiere goles, pero también no es solo de anotaciones, hay que pelear cada jugada y lo que vaya necesitando el equipo, espero que llegue pronto el gol”, finalizó.

Deportivo Mixco se prepara para enfrentar a Comunicaciones este sábado, cuando lo visite a las 18:00 horas en el estadio Cementos Progreso.