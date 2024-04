Militao no pudo contener la felicidad tras su regreso a las canchas

ESPAÑA – El defensor de los merengues superó una lesión grave.

El Real Madrid venció ayer 2-0 al Athletic Club, resultado importante en sus aspiraciones por ganar el título de La Liga, pero sin duda la noticia más destacada fue el regreso de Eder Militao que superó una grave lesión de rodilla.

Militao pasó sin jugar 232 días luego que tuviera una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que tuvo un difícil proceso de recuperación y ahora ha vuelto para la parte vital de la temporada.

“Cómo extrañaba esos días de partidos. Es una alegría que no puedo explicar. Han sido días difíciles pero ahora hay que disfrutar del momento. Mi vuelta tenía que ser aquí, en casa y justo contra el equipo que me lesioné. Me ha dado mucha felicidad”, dijo el defensor.

El defensor vivió una noche especial en el Santiago Bernabéu, la cual estuvo acompañada por la ovación de los aficionados cuando este ingresó al campo y así confirmar su retorno a las canchas.