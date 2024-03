PREVIO | Guastatoya buscará salir de su mala racha ante el colero

EL PROGRESO – El equipo oriental está urgido de una victoria ante los ya descendidos.

La decimotercera jornada del Torneo Clausura 2024 continuará hoy a las 15:45 horas, cuando Deportivo Guastatoya reciba a Coatepeque en el estadio David Cordón Hichos y donde los locales no tienen permitido fallar.

El conjunto Pecho Amarillo no gana desde hace siete jornadas, resultados que los ha hecho perder terreno en la tabla del campeonato, pero también en el acumulado, por lo que tienen que ganar para no complicarse y no agravar su crisis.

En el caso de las serpientes ya descendieron, solamente les queda cumplir el calendario, pero