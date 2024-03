Luis Enrique: Si me elimina el Barca, me elimina mi equipo

FRANCIA: El técnico del PSG habló de enfrentarse a su exclub en la Champions League.

Luego de casi dos años, Luis Enrique volvió a la plataforma Twitch para compartir con los aficionados y hablar de los temas de la actualidad del futbol, tal como lo hizo cuando era seleccionador de España. Tal como se esperaba se le preguntaría sobre el partido del París Saint Germain ante el Barcelona, en el que enfrentará a su exequipo por los cuartos de final de la Champions League.

“Había cuatro entrenadores españoles, un italiano, un argentino… Parece un chiste. Estaba claro que nos iba a tocar un equipo español. Así fue. Creo que había morbo por todos los lados. En este caso, nos tocó el Barcelona, como ya sabéis”, comenzó diciendo.

“Era relativamente lógico. Ya hicimos los octavos ante un español, los cuartos contra el Barcelona, espero que las semifinales. Yo soy culé, pero esta es mi profesión, intentaré con todo mi empeño a ayudar a mi equipo a ganar la eliminatoria. De eso no hay la menor duda. Porque así funciona el mundo del deporte”, agregó.

“Yo seguiré siendo socio del Sporting y del Barcelona hasta que me muera. He tenido que enfrentarme, en mi carrera, al Sporting, al Barça, a la selección española igual también. Si me elimina el Barça, me elimina mi equipo”, finalizó.

El PSG y el Barcelona se enfrentarán el 10 de abril en el juego de ida que será en Francia y luego la vuelta en España será el 16 del mismo mes.