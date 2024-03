Mbappé puso fecha para anunciar su nuevo equipo

FRANCIA – El delantero habló por primera vez de su futuro.

Kylian Mbappé habló por primera vez con los medios de comunicación desde enero, lo hizo previo al amistoso que tendrá Francia contra Alemania en Lyon, pero tal como se esperaba las preguntas de los medios de comunicación iban a estar centradas en su posible salida del París Saint Germain y su fichaje por el Real Madrid.

“No he anunciado nada porque no tengo nada que anunciar. Si no lo he hecho es porque no tengo nada que anunciar. Estamos en un sprint final. Nuestro objetivo es seguir centrados en todas las competiciones”, dijo.

“La idea de hacer un triplete (Ligue 1, Copa y Champions) es más importante que si me quedo o no. Mi futuro es irrelevante. Todo el mundo en el club está centrado en acabar bien la temporada y mis energías están puestas en eso», agregó.

«El día que tenga que anunciar, lo diré. Nunca me he escondido. Siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar. Me concentraré en la selección francesa cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces ya estará todo resuelto», finalizó.

Medios franceses adelantaron hace un poco más de un mes que Mbappé ya había decidido dejar el PSG a final de temporada, así como tener un acuerdo de palabra para unirse al Real Madrid.