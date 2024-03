Jonathan Franco espera tener su debut

GUATEMALA. El mediocampista espera jugar en esta Fecha FIFA.

Jonathan Franco es uno de los jugadores convocados para enfrentar a Ecuador y Venezuela.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

El mediocampista del combinado chapín, Jonathan Franco, comentó sentirse contento por el llamado a la Selección Nacional, pero confesó que espera poder tener minutos en esta Fecha FIFA.

“Para mí es un orgullo. Es un debut que lo vengo esperando desde hace mucho y me he preparado de la mejor manera. Estoy bien y me siento cómodo para hacer de la mejor manera mi debut”, expresó Franco.

A pesar de ser uno de los más jóvenes del equipo, el jugador considera que es el momento idóneo para tener participación con la selección absoluta. “Es un grupo fuerte con buenos jugadores, estamos haciendo las cosas de la mejor manera para seguir sumando minutos con la Selección Nacional. Estoy en el momento más lindo de mi carrera, soy joven, vengo de una lesión y llega esta oportunidad en el momento indicado”, comentó.

El primer partido de la Selección de Guatemala será mañana jueves a las 18:30 horas en el estadio Red Bull, y será contra la Selección de Ecuador.