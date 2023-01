Betancourt: Vamos por un año más de bendiciones

ESCUINTLA El defensor confía en tener un buen año 2023.

Sixto Ubaldo Betancourt es uno de los refuerzos del equipo de Santa Lucía para el Torneo Clausura 2023. El defensor volverá a tener como técnico al entrenador tico Ronald Gómez, por lo que espera tener más minutos dentro de la cancha.

“Gracias mi Dios por terminar un año con salud haciendo lo que más me gusta, nunca me has abandonado tus tiempos siempre serán perfectos. Vamos por un año más de bendiciones. Nunca hay que dejarle de sonreírle a la vida” escribió el jugador en su cuenta personal.

Sixto Betancourt cuenta con una amplia experiencia en el futbol chapín, ya que ha jugado para Juventud Retalteca, Malacateco, Municipal y Antigua, y ahora el equipo de Santa Lucía será su quinto equipo con el que seguramente alcanzará los 300 partidos en la Liga Nacional.