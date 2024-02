José Calderón y el homenaje a un excompañero de la Selección de Panamá

QUETZALTENANGO – El portero de los chivos recordó a una leyenda canalera que acaba de fallecer.

El futbol de Panamá ha estado de luto en los últimos días, luego que se conociera el sensible fallecimiento de Luis Tejada, quien es el goleador histórico de la Selección canalera, algo que su compatriota José Calderón no ha pasado desapercibido.

Calderón hizo un homenaje a su excompañero en la Selección de Panamá al portar una playera con la estampa de Tejada y con la leyenda “Luis Tejada, únic8. Gracias por siempre”.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

El actual futbolista de los chivos y Luis Tejada estuvieron varios años en el combinado panameño, incluso fueron de la generación que clasificaron y jugaron la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Este fue el mensaje que el guardameta le dedicó en sus perfiles:

“Hoy te despide Panamá por todo lo alto matador como una leyenda del país, Fuiste y siempre serás la alegría porque va ser difícil olvidarte por tus anécdotas como bien decías a mí me quieren más que el presidente o cuando te dieron la llave de ciudad y te dije matador para ese lugar no podemos ir y me respondiste entonces para que me dieron eso vamos ombe”

“Hoy no pude estar acompañando en tu despedida, pero el día de ayer te dediqué el partido hermano. Siempre vivirás en nuestros corazones”