Wilson Díaz: Solo nos queda terminar de la mejor manera el torneo

QUETZALTENANGO – El capitán de las serpientes habló del descenso de equipo.

Deportivo Coatepeque se convirtió en el primer equipo descendido de la temporada, algo que lamentó el capitán Wilson Díaz, quien no se explicó la manera en que se dieron las cosas, esto a pesar del trabajo y esfuerzo del plantel, por lo que ahora solamente se enfocará en concluir bien el campeonato.

“Estamos tristes, es lamentable lo que pasó en el torneo que aún no ha terminado, pero vamos a seguir luchando hasta el final, somos profesionales, vamos a pelear hasta el final. La verdad no sé cómo explicar este sentimiento, contra Antigua no jugamos nada y solo queda felicitarlos porque aprovecharon las oportunidades”, dijo.

“Íbamos con ilusión de hacer las cosas bien, pero esto es futbol, lamentablemente agarramos una racha negativa bastante fuerte, hemos entrenado y luchado, pero no nos sale nada, hacemos de todo, pero a veces no se entiende”, agregó.

Acerca de lo que queda opinó: “No pudimos salir de esta mala racha, ahora lo que queda es terminar de la mejor manera el torneo, morir de pie y seguir. Hubo jornadas complicadas con tanto viaje, ni el calendario nos favoreció, pero ya está, hay que seguir con la frente en alto”.

Los coatepecanos tienen cinco partidos por disputar, en el que intentarán sumar la mayor cantidad de unidades para cerrar bien la campaña.