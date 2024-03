Uno de los dueños de Xinabajul aclara la situación del equipo

HUEHUETENANGO – El propietario dejó clara la situación que se está viviendo.

El señor Inmer De León, uno de los dueños de Xinabajul – Huehue, dio a conocer los detalles sobre el traspaso de los documentos a la nueva Junta Directiva, dejando claro que no solo depende de él, sino también de los otros socios, es por eso que todos deben tomar decisiones.

“Me invitaron a una reunión donde se me pidió la propuesta para vender mis derechos del equipo. El licenciado Ríos me llamó para proponer Q 2,500,00.00 para todos los socios, les respondí que subieran a Q 3,300,000.00 para todos, que con esto yo perdería al igual que los demás, pero me ayudaría a cubrir otras necesidades de deudas”, dijo.

Sobre su rol en la directiva mencionó: “Como secretario mi única función es recibir las instrucciones del representante legal para hacer los oficios y convocar a los socios”.

Por otra parte, indicó que la cuenta bancaria debe ser traspasada por los señores César Palacios y Henry López, agregando que también se le propuso al grupo de inversionistas que todo movimiento quedara documentado, pero no se recibió respuesta para llegar a un acuerdo.

Inmer De León habló luego de la renuncia de la directiva administrativa, la cual estaba conformada por inversionistas de la región, pero también lo hizo para asegurar que los socios tomarán decisiones, las cuales le comunicarán al presidente Luis Castillo.