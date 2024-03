Centrone: Todos en el club se merecían este triunfo de visitante

HUEHUETENANGO – La X logró ganar por goleada en Alta Verapaz.

Xinabajul – Huehue consiguió un triunfo contundente de 2-5 ante Cobán Imperial en el estadio José Ángel Rossi, resultado que lo sacó de la zona del descenso y según su entrenador Pablo Centrone, fue merecido para todos los que han trabajado por el club, desde dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

“Cuando ganas todo está bien, el tema es cuando hay problemas en el club, como los hay, que no se terminan de solucionar, a veces somos rehenes de eso. Llevamos siete partidos sin perder, solo nos faltaba ganar y ya se dio, todos en el club merecían este triunfo de visitante”, dijo.

“Acá hay que estar contentos todos, me gustaría que la gente se uniera, si eso sucede mejoraría todo. Por nuestra parte, no pensamos en eso, no me gusta decir esa palabra que todos mencionan (descenso) nosotros nos esforzamos en la cancha, pero nos tenemos que unir para salir adelante”, agregó.

Acerca del momento que se está viviendo opinó: “Son siete partidos sin perder los que llevamos, veníamos haciendo buenos partidos, el equipo merecía un triunfo así, categórico y qué mejor que en un lugar difícil”.

La x tuvo un largo regreso a casa a Huehuetenango, mañana volverá a las prácticas para preparar su visita del sábado a Mixco.