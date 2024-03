Amarini Villatoro pide que no se pierda la calma

QUETZALTENANGO – El entrenador habló del momento que viven los chivos.

Xelajú MC tiene tres partidos consecutivos con empates, lo que ha provocado que se quede estancado en la octava posición del Torneo Clausura 2024, pero también a cuatro puntos de la zona del descenso. Amarini Villatoro ha manifestado que su equipo está fallando en la contundencia, pero también ha visto mejoría, confía en poder mejorar lo hecho en el Apertura 2024 y llamó a la calma a todos los sectores.

“Hemos tenido problema con la falta de contundencia, con no ser efectivos en las situaciones creadas, pero no le puedo quitar crédito al grupo, porque ha trabajado mejor, ha tenido mejor idea. Ante Comunicaciones se hizo buen partido, pero nos faltó en el último cuarto, contra Xinabajul sabíamos que sería difícil por todo el entorno y versus Cobán no salí molesto, pero sí frustrado”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Hay que seguir trabajando, llegar a esa efectividad, pero siempre lo he dicho, en estos momentos hay que ser maduros, de nuestro lado la experiencia nos ha ayudado a tomar esta situación con mayor calma. Muchas veces me pasó antes, por querer tapar unas cosas, se destaparon otras, lo importante es mantener lo positivo y ver la forma en que los detalles en la parte ofensiva mejoren”, agregó.

Acerca del momento que se vive opinó: “Hay que estar tranquilos, no hay que volverse locos, estamos a tres puntos de los primeros cuatro, tenemos confianza que vamos a sumar más puntos que el torneo pasado y que vamos a clasificar en una mejor posición. Estamos tranquilos, hay gente que no cree y lo peor que podemos hacer es contagiarnos de ese pesimismo”.

Los chivos siguieron con su preparación en el estadio Mario Camposeco, de cara al partido del domingo versus Deportivo Coatepeque.