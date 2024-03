Amarini Villatoro dio detalles de su discusión con Jorge Vargas

QUETZALTENANGO – El entrenador y su jugador tuvieron un cruce de palabras.

Medios quetzaltecos difundieron en las últimas horas que Amarini Villatoro y Jorge Vargas habían tenido una fuerte discusión, incluso que pudo haber llegado a los golpes tras el empate sin goles ante Cobán Imperial, ante esto el entrenador no tardó en dar su versión, desmintiendo lo que se ha dicho.

“Leí varias cosas, incluso que nos habíamos peleado, es más él estaba convocado ante Cobán, pero tuvo un problema con su familia, el fallecimiento de su abuela, aprovecho para enviarle el pésame y de emergencia pidió permiso, por lo que hicimos el cambio en el listado”, comenzó diciendo.

Sobre la discusión comentó: “En el partido ante Xinabajul, yo estaba caliente por el trabajo arbitral, el resultado, la molestia era general, Vargas también lo estaba, hubo una discusión normal, entró y salió del camerino, pero hablamos de la situación y ya pasó”.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Soy una persona exigente, porque estoy acostumbrado a ser ganador, porque siempre quiero que el equipo gane y que vaya bien, soy muy detallista y en cuestión de funcionamiento se pidieron unas cosas que no hicieron, pero fue normal”, agregó.

“No hubo golpes, gritos y cosas que la gente se inventa, fue una discusión normal, acá cualquier cosa se hace una bomba, no pasó a más, luego de la charla comimos y oramos, no le veo sentido a algo que pasa normalmente en los entrenos y partidos, en otros clubes si han existido golpes y no pasa nada”, finalizó.

Vargas se incorporó a los entrenamientos de Xelajú MC al estadio Mario Camposeco, ha estado trabajando con normalidad de cara al juego del fin de semana versus Deportivo Coatepeque.