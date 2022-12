Montoya: El triunfo nos deja contentos, pero no satisfechos

ALTA VERAPAZ – El estratega de los cobaneros analizó la victoria ante los cremas.

Roberto Montoya, técnico de Cobán Imperial, se mostro feliz por la victoria de 0-1 de visitante ante Comunicaciones por la ida de las semifinales, pero tampoco quiso perder la calma porque sabe que aún falta el juego de vuelta y en el que intentará asegurar la serie para poder estar en la Gran Final.

“El triunfo nos vino bien, nuestro plan era hacer un partido inteligente y lo hicimos, queríamos sacar ventaja y lo logramos, mostramos personalidad, se logró el triunfo pero aún faltan 90 minutos”, dijo Montoya sobre el resultado de ayer.

“El partido lo llevamos como queríamos, ese era nuestro plan, no recibimos gol, fue importante y nuestra meta la cumplimos, ganamos con una jugada de táctica fija y nos deja tranquilos porque hicimos un buen partido a Comunicaciones que tiene grandes jugadores y en una cancha complicada”, agregó.

Montoya fue consultado sobre el trabajo cuestionado del árbitro Ignacio Fuentes: “Prefiero no hablar del arbitraje, como en todo hay errores, no quiero juzgarlo, porque son partidos duros, con rose, habrá gente que tiene que analizar su trabajo, no soy yo el encargado de hacerlo”.

“Faltan 90 minutos, logramos un triunfo que nos deja contentos, pero no satisfechos, ahora tenemos que manejar la ventaja y pelearemos por lograr la clasificación”, finalizó.

Los altaverapacenses volverán hoy a las prácticas, en el que se enfocarán en la recuperación y así pensar en el juego de vuelta del sábado a las 14:30 horas en el estadio José Ángel Rossi.