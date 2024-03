García Arias sobre la sanción a Malacateco: No me compete

ALTA VERAPAZ – El técnico de los cobaneros le quitó importancia a la sanción del rival.

Cobán Imperial denunció que en su visita a Malacateco del viernes fue víctima de amenazas de un sector del público, incluso con armas blancas, al final, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional emitió su resolución y castigó a los toros con 10 mil quetzales.

Adrián García Arias, técnico de los príncipes azules, fue consultado sobre lo vivido en el estadio Santa Lucía y sobre si la sanción a los toros era justa, a lo que indicó que es algo que a él no le pertenece, solo se interesa de lo que pasa en el campo.

“La realidad es que a mi no me compete meterme en los asuntos extra-cancha, yo solo me enfoco en los jugadores de mi equipo, que ellos no se metan y excedan. Mientras la gente entienda que el espectáculo es de los jugadores, dentro de la cancha se pueden pelear y protestar, pero veo que la afición también quiere meterse si hay problemas en la cancha”, dijo.

“A lo que voy es que cada pelea interna de los futbolistas todos quieren participar y es donde todo se sale de control, pero ya todo eso le corresponde a la Liga analizarlo y prefiero hacerme a un lado de eso”, finalizó.