¿En la órbita de los Culés?

ESPAÑA. A pesar de los problemas económicos el Barcelona muestra interés en el noruego Erling Haaland.

La noticia de este jueves ha surgido de Barcelona, y es que han captado a los representantes de Erling Haaland en la ciudad condal, reunidos con miembros del cuadro Blaugrana encabezados por Deco.

Esta información la brindó el medio Jijantes, que reveló que el cuadro Culé tiene mucho interés en hacerse de los servicios del noruego, quien gracias a sus goles destaca con el Manchester City de Pep Guardiola.

Además, Deco brindó declaraciones a Catalunya Radio, en el que indicó que a pesar de los problemas económicos que atraviesa el club, buscarán reforzarse para la próxima campaña.

En su momento Rafael Pimenta, representante de Haaland, dejó ver su buena relación con el Barcelona y en una entrevista dijo: “¡Sí, yo también! (risas). Siempre digo que Laporta no me puede pedir nada en el fútbol, no es justo, porque sabe que le voy a decir ‘SÍ’”.

Rafaela Pimenta no solo representa al noruego, sino también a otros jugadores entre los que destacan De Ligt, Verratti o el francés Paul Pogba que recientemente fue suspendido por dopaje.