CRÓNICA | Lo de Mixco ya no es sorpresa

El conjunto Chicharronero sumó la quinta victoria del Clausura 2024 y es escolta del líder Cobán Imperial, confirmándose como la gran revelación del torneo.

Los locales tuvieron que venir de atrás, pero no solo en el marcador, sino también en lo futbolístico, lo que puso en evidencia la versatilidad del equipo del Chapa Benítez.

Guastatoya salió decidido a llevarse los puntos de la cancha mixqueña, haciendo presión alta e impidiendo que los locales se organizaran, al tiempo que, cuando tenían la pelota aprovechaban la amplitud que les daba las cabalgatas de Dilan Palencia por la derecha, que tenía una autopista para el solito, la cual estaban capitalizando bastante bien.

Y es que eso se alternaba con lo punzante de Oscar Raí Villa, Anuar Peláez y Anderson Molina, que se alternaban para fijar a los centrales o llegar desde la segunda línea y eso hizo que Mixco la pasara muy mal por varios minutos.

Producto de la presión Moreno perdió un balón en salida a los 15, Villa abrió a Palencia y Dilan hizo un centro cruzado hacia donde Andy Ruiz remató en plancha para dejar sin oportunidad a Moscoso, pero el poste izquierdo le negó el tanto, pero no a Raí Villa, que había seguido la jugada y con otro cabezazo envió el balón al fondo para el 0-1.

Todo le salía bien a Roberto Montoya, mientras Fabricio Benítez tuvo que hacer ajustes, sobre todo después que de manera increíble Anuar Peláez se comió el tanto que pudo sentenciar el juego, lo que hizo que a la media hora de juego los Chicharroneros se asomaran a los linderos de De Lemos con un tiro de esquina desaprovechado, pero a los 32, producto de un saque de banda en el que los orientales se durmieron, Francisco González levantó un centro al área y Yonathan Pozuelos remató de cabeza entre dos zagueros para nivelar los cartones.

Aunque en los siguientes minutos Mixco parecía envalentonarse, poco a poco Guastatoya volvió a controlar el partido e imponer el ritmo, pero no pudo mover el marcador antes del descanso.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

El segundo período mostró de nuevo mayor iniciativa del Pecho Amarillo, pero excepto por un par de remates de media distancia, no hubo apuros para Kevin Moscoso.

Conforme el tiempo fue avanzando, quedó en evidencia que las sustituciones y los cambios tácticos le daban mejor resultado a los locales, que remontaron el marcador luego de una jugada individual de Darwin Lom, que llevó y trajo varias veces a la defensiva de Guasta tras recibir de un saque de banda, y su remate al primer palo fue rechazado por Adrián De Lemos hacia el corazón del área, de donde Rodrigo Marroquín se la devolvió con una gran definición para el 2-1 a los 69.

Cuando un portero de 41 años no tiene claro el concepto que un balón no se rechaza nunca hacia el frente de su marco, entonces es momento de ponerse a meditar… más en una jugada en la que, de no haberse vencido antes de tiempo, pudo haber atrapado el esférico que llegaba a media altura.

No hubo una gran reacción de Guastatoya, que por momentos se desordenó y en otros lució cansado, siendo su defensiva superada en velocidad varias veces, todo lo cual dejó las mejores oportunidades de gol para el equipo que viste de rosa, pero Roque Caballero no aprovechó un regalo de la defensiva visitante y reventó el balón sobre el travesaño, mientras Marroquín, en busca de su doblete, estremeció el poste izquierdo de los orientales.

Del lado de la visita lo único que los acercó al empate fue un tiro de media distancia de Nelso iván García que le quitó pintura al poste, mientras Robin Betancourt desperdició un tiro libre frontal cuando comenzaba el tiempo añadido.

El 2-1 terminó siendo justo para Mixco, porque si bien es cierto Guastatoya fue bastante superior en el primer tiempo, los Chicharroneros supieron contrarrestar la estrategia de la visita, emparejar el trámite del juego y darle vuelta al marcador.

Con su victoria Mixco está segundo en la tabla y cada vez se olvida más del tema del descenso, en el que en la presente temporada no estará involucrado.