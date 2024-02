Cheka Hernández confía en recuperar su ritmo futbolístico

SACATEPÉQUEZ – El volante de los coloniales no ha tenido regularidad por las lesiones.

Cristian Hernández poco a poco está volviendo a la actividad con Antigua GFC, luego de lograrse recuperar de una lesión y su motivación incrementó la semana anterior, cuando anotó uno de los goles de la victoria de su equipo contra Mixco.

“En lo personal no me ha ido bien, me lesioné, pero gracias a Dios y a los doctores, poco a poco estoy volviendo a jugar, voy paso a paso para no resentirme, lo más importante es agarrar ritmo y aportar lo que pueda”, dijo.

“No arrancamos como queríamos, somos conscientes de eso, que los resultados no nos habían acompañado, pero estamos tratando de seguir adelante y corrigiendo cosas para ir avanzando”, agregó.

Cheka ha participado en cuatro partidos del Clausura 2024, en el que suma 241 minutos y una anotación.