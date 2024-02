Atlético de Madrid confirmó la gravedad de la lesión de Griezmann

ESPAÑA – Los colchoneros tuvieron un gran susto con respecto a su figura.

El Atlético de Madrid recibió malas noticias este martes, no solo por su derrota de 1-0 contra el Inter de Milán por la ida de los octavos de final de la Champions League, sino también por la lesión de Antoine Griezmann.

El futbolista francés tuvo un golpe en el tobillo derecho luego de disputar un balón contra un rival, que lo obligó a ser sustituido y sin duda puso en alerta al club madridista de cara a lo que viene en la temporada.

Los colchoneros emitieron un reporte médico en el que se confirmó que tiene un esguince moderado, por lo que solamente estaría fuera para el duelo contra Almería del fin de semana y volvería para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic.

«Lo de Antoine es una torcedura de tobillo, no pasa nada, espero que no sea preocupante. El tobillo es noble, me decía un entrenador”, dijo Simeone y quien confía tenerlo para el otro duelo ante los italianos.