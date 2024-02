PREVIA | El Derbi de Quetzaltenango

QUETZALTENANGO – Los chivos y serpientes llegan con la obligación de ganar.

La quinta jornada del Torneo Clausura 2024 terminará con el Derbi de Quetzaltenango, cuando Xelajú MC reciba la visita de Coatepeque en el estadio Mario Camposeco, en un duelo donde ambos están obligados a ganar.

Los chivos como equipo de tradición no tienen margen de error, incluso podrían afrontar el juego en la zona del descenso si Xinabajul gana a primera hora, por lo que no tienen permitido tropezar para no poner en riesgo su permanencia en la Liga Nacional.

En lo que respecta a los coatepecanos, aún no saben que es suma en el campeonato, otra derrota los estaría hundiendo en el sótano del acumulado y prácticamente sentenciándolos al descenso.