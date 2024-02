VIDEO | Técnico de Monterrey asegura que la goleada no es para confiarse

GUATEMALA. Fernando Ortíz dio un paso importante con el Monterrey.

Monterrey hizo su papel y goleó 1-4 la noche del martes a Comunicaciones en el estadio Doroteo Guamuch Flores, en un resultado que prácticamente lo deja con el boleto a la siguiente ronda.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

No obstante, el entrenador de los Rayados, Fernando Ortiz, asegura que la goleada no es para confiarse. “Jugamos contra un gran rival y una afición que hizo bien su papel, sacamos un marcador que no deja la serie cerrada. Si bien sacamos un buen resultado, pero faltan 90 minuto y en casa saldremos de la misma manera”, comentó.

El juego de Vuelta entre Monterrey y Comunicaciones se realizará el próximo jueves 15 de febrero en el estadio BBVA Bancomer, a las 9:15 horas en donde Comunicaciones necesitará un milagro para avanzar a la siguiente ronda.