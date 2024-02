Amarini Villatoro: Yo no soy de renunciar

QUETZALTENANGO – El técnico de los chivos habló de su momento con el club.

Amarini Villatoro charló tras la nueva derrota de Xelajú MC en el Torneo Clausura 2024, aceptando que se está pasando por un mal momento, pero al mismo tiempo aclaró que en lo que a él respecta no tiene intenciones de dejar su cargo y confía en mejorar el rendimiento.

“Yo no soy de renunciar o de tirar la toalla, tenemos confianza en que el grupo pueda mejorar. No es la primera vez que estamos en esta situación. Sabemos que, si gente la arriba no asimila lo que estamos haciendo, es de evaluar”, dijo.

“Vamos a trabajar día a día, vamos a ser profesionales, exigirnos más como cuerpo técnico y a los jugadores para mejorar. Considero que el grupo tiene compromiso en lo que estamos haciendo, hay una buena intención de hacer bien las cosas”, agregó.

Acerca de lo que le ha afectado al club mencionó: “A veces nos ha pasado factura algunas distracciones que estamos haciendo, que debemos cambiar y mejorar. Algunos rendimientos también se deben mejorar para que en lo colectivo nos miremos mejor”.

Los chivos siguen con su preparación en el estadio Mario Camposeco, de cara al juego del fin de semana cuando reciban la visita de Coatepeque.