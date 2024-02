VIDEO: Ávila: Por mi mamá estoy acá

SACATEPÉQUEZ – El delantero habló tras estrenarse como goleador.

Marvin Ávila anotó su primer gol en la Liga Nacional y lo hizo para que Antigua GFC venciera 1-0 a Zacapa. El joven delantero manifestó que esto es parte del sueño que está cumpliendo y que lo está logrando gracias al apoyo de su mamá.

“Estoy contento por mi primer gol, me siento orgulloso por el trabajo del equipo, todos venimos trabajando bien en la semana, se corrieron los 90 minutos y me siento contento”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Todo es por el trabajo de equipo, cada asistencia o gol mío, venimos trabajando juntos y gracias a Dios se me permitió anotar”, agregó.

Acerca de su celebración al final comentó: “Las palabras de mi mamá fueron que me amaba mucho, que siguiera trabajando duro. Por ella estoy acá, cumpliendo un sueño que fue anotar un gol, el grupo me ha respaldado bien, me han dado toda la confianza del mundo para hacer lo que hago en el campo”.

Ávila disputó su tercer encuentro en la máxima categoría, ya había sumado uno con Santa Lucía Cotzumalguapa y ahora tiene dos con los antigüeños, donde ya tiene un tanto.