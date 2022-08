La reacción de la prensa internacional al fracaso de Comunicaciones

GUATEMALA. Los Cremas siguen siendo noticia a nivel internacional.

Lamentablemente para Comunicaciones y Guatemala, lo que se habla en los diferentes medios internacionales no es para elogiar al conjunto Crema.

La eliminación ante el Diriangén por los Octavos de Final de la Liga Concacaf le saldrá caro al equipo. Los Cremas no solo no podrán revalidar su título que alcanzaron en diciembre pasado, no podrán participar en la Liga de Campeones de la Concacaf y sus jugadores no podrán aprovechar la vitrina internacional.

Medios como La Prensa y Diez de Honduras catagolaron como verguenza lo ocurrido en la institición Crema, mientras que el sitio Radio 580 Nicaragua considera un orgullo que Diriangén haya eliminado a Comunicaciones.

