Xavi: Me voy porque no se están cumpliendo las expectativas

ESPAÑA – El entrenador culé nuevamente habló de su futuro con los culés.

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación previo al partido del Barcelona contra Alavés, donde como ha sido en los últimos días fue preguntado sobre sus razones para dejar el cargo, siendo claro que todo es por lo que se está mostrando a nivel deportivo y porque el club necesita un cambio.

«He visto entrenadores aquí ganando la Champions que no sabían si seguirían. Lo viví en primera persona (con Luis Aragonés) y sufrió mucho. El linchamiento fue inhumano y muy injusto. Luis me hubiera dicho que fuera fuerte”, dijo.

«Desde el primer día se me ha criticado, pero entiendo la crítica. Me voy porque no se están cumpliendo las expectativas», agregó.

El entrenador insistió sobre su decisión: «Si no se cumplen los objetivos me tendré que marchar. Cuando llegué hice una buena temporada y se cumplieron los objetivos. El segundo año es muy bueno y en el tercero no estamos cumpliendo las expectativas, pero todavía queda la Liga y la Champions».

«Lo que ha dicho el presidente es lo que dije yo hace un mes. Yo no me voy por la prensa o por la salud mental. El club necesita un cambio de rumbo», finalizó.

Los culés todavía luchan por la Liga y también están en los octavos de final de la UEFA Champions League donde enfrentarán al Napoli de Italia.