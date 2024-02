Pezzarossi: Municipal fue justo vencedor

SACATEPÉQUEZ. El entrenador reconoce que tuvieron un mal partido, y que Municipal ganó merecidamente.

Antigua cayó por segundo partido consecutivo al perder con Municipal por 3-1, y el técnico, Dwight Pezzarossi habló sobre el encuentro en donde acepta que tuvieron un mal juego.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

«Es un mal resultado para nosotros, no nos parece el resultado, no era lo que veníamos a buscar y tenemos que sacar conclusiones porque no puede mostrar esta cara», expresó Pezzarossi.

A nivel «No tengo ningún problema, yo soy un tipo muy autocrítico y considero que más allá del resultado a mi también me importa el cómo. Hay muchas cosas que dejamos de hacer, creo que Municipal fue justo vencedor, yo no soy un tipo de excusas», finalizó.