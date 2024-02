CRÓNICA | Xelajú salió de la mala racha

QUETZALTENANGO – Los chivos lograron un triunfo importante para alejarse de la zona del descenso.

Xelajú MC venció 2-0 a Xinabajul – Huehue en el estadio Mario Camposeco, en la continuación de la tercera jornada del Torneo Clausura 2024 y con el que logra tomar un respiro en la tabla acumulada.

Aunque el compromiso no fue nada fácil para los súper chivos, que al inicio no lograban tomar el balón, no tenían una idea clara de juego y a base de centros trataron de hacer daño, pero no fue así.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Por otra parte, la X se mostraba con más orden, incluso tuvo dos acercamientos con un disparo de Guillermo Chavasco y otro de Joshua Ubico, mientras en defensa tapaba los espacios del rival.

Fue hasta el borde del descanso que los locales tomaron el balón y jugaron en campo contrario, pero sin lograr incomodar a Estuardo Sicán.

Para el complemento, los chivos tenían la posesión, pero no lograban encontrar espacios, algo que sin duda causaba preocupación en los espectadores.

Al minuto 58 se rompió el cero, cuando un desborde de Jorge Vargas provocó un espacio, luego con un centro asistió a Elmer William Cardoza que de cabeza envió la pelota al fondo.

Tras la anotación, los huehuetecos trataron de buscar el empate, Pablo Centrone hizo cambios ofensivos, pero se miraba complicado que pudieran tener un mejor resultado.

Por su parte, los quetzaltecos se vieron con mayor confianza, hicieron más llegadas como los tiros de José Longo y Carlos Santos, hasta que finalmente llegó la segunda anotación.

Al minuto 84, Wilber Rentería sacó un tiro de zurda que rechazó Estuardo Sicán y el rebote lo aprovechó Jonatan Morán que remató solo para hacer el 2-0 definitivo.

Xelajú ganó su primer partido del campeonato y sobre todo se alejó a tres puntos de la zona del descenso, mientras Xinabajul nuevamente se mantiene en alerta al mantenerse en la zona roja.

Vea todos los resultados y estadísticas de la Liga Guate Banrural haciendo click en los siguientes enlaces: