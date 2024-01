Xavi sobre el arbitraje: Va a ser muy difícil ganar esta Liga

ESPAÑA – El entrenador culé lanzó una queja directa sobre el trabajo de los árbitros.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, fue consultado sobre el arbitraje del Real Madrid contra Almería, el cual estuvo lleno de discusión y este no se guardó nada al dar su punto de vista, incluso mencionó que será complicado pelear por esta Liga.

«Me quedo con una reflexión de Garitano (entrenador del Almería) y de Alfredo Relaño, muy buen periodista. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Ya lo dije en Getafe. Vi cosas que no me cuadraban. Hay que seguir ganando, pero hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy”, dijo a los medios.

«Me acuerdo del penalti de Getafe, el clamoroso a Raphinha en Vallecas y el gol en Granada de Joao Félix. Ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 94 que nos salen cruz, pero hay que seguir trabajando. Este es el camino», agregó.

Hernández no tomó en cuenta que habló de ayudas arbitrales en medio de la investigación en la que está el Barcelona por el “Caso Negreira”, donde se acusa al club de sobornar al vicepresidente del departamento de arbitraje.