Oscar Santis agradece a Antigua por la facilidad que le dio para ir al extranjero

GUATEMALA – El delantero dio a conocer que el club aguacatero le facilitó negociar con el club europeo.

Oscar Santis se convirtió hoy en nuevo jugador del Dinamo Tbilisi de Georgia, club al que se unió tras firmar su rescisión de contrato con Antigua GFC. El jugador habló en conferencia de prensa e hizo público su agradecimiento a los coloniales por facilitarle la salida y así poder tener la oportunidad de tener una nueva experiencia en su carrera.

“Este es un momento bonito de mi carrera, donde voy cumpliendo mis objetivos, a base de esfuerzos. El proyecto que me ofreció Antigua cuando llegué fue el idóneo, fui con la ilusión de poder ir al extranjero y gracias a Dios se pudo cumplir”, dijo.

“Estoy agradecido con la institución, con el cuerpo técnico, utileros, compañeros, el cuerpo médico y Antigua que me ha dado todo el apoyo necesario para que esto se pudiera hacer”, agregó.

Acerca de cómo se dio todo comentó: “Es un momento de mi carrera en el que no me lo esperaba, hace seis meses salí de una fuerte lesión, he venido recuperando ritmo, pero esto vino y todo avanzó en unas 48 horas, pero siempre hay que estar preparado para estos retos”.

“Este era el momento justo para salir, todo lo anterior quedó atrás y a mis 24 años iré al extranjero, a buscar lo que quiero, poner el nombre de Guatemala en alto, Antigua me ha dado la oportunidad de trascender y buscar más oportunidades como esta”, agregó.

“Mis objetivos son claros, quiero estar poco tiempo en el equipo, para dar otro paso en mi carrera, en otra liga europea, para hacer las cosas bien, marcar diferencia. Me quiero esforzar al máximo para poder cumplir los objetivos del club”, finalizó.

Santis estará volando hoy rumbo a Nueva York, Estados Unidos, luego el sábado se dirigirá a Turquía, donde su nuevo club está realizando su pretemporada y así ponerse a disposición del cuerpo técnico.