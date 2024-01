Al-Khelaïfi es optimista con la situación de Mbappé

FRANCIA – El presidente del PSG fue claro con sus expectativas.

El Caso Mbappé ha vuelto desde las primeras horas del 2024 esto debido a que su contrato con el París Saint Germain finalizará en esta temporada, por lo que comienza el debate de su continuidad, así como su posible ida al Real Madrid u otro club.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, charló con RMC Sports, en el que dejó clara su postura acerca de su delantero e incluso afirmó que ya hay un acuerdo de palabra para que este continúe en la institución.

«Quiero que Kylian Mbappé se quede en el PSG, eso está claro. Es el mejor jugador del mundo, y lo mejor para él es el PSG», dijo el dirigente de origen catarí.

“Kylian es un gran hombre, un gran jugador, pero también una gran persona. Como dijo después de la Supercopa, tiene un acuerdo conmigo», agregó.

«Queda entre nosotros, no quiero revelar lo que hay en este acuerdo, pero hay un acuerdo. No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo. Tenemos un ‘pacto de caballeros’, nuestro acuerdo no tiene que ver con el dinero. Es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. Es más que un acuerdo firmado”, finalizó.

Mbappé es el centro del proyecto parisino según su presidente, algo que lo debe motivar para continuar, algo que no encontraría en otro club como el Real Madrid donde ya hay figuras de la talla de Jude Bellingham o Vinicius.