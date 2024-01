La inscripción fue un éxito

ESPAÑA. Vitor Roque podrá debutar este jueves.

La inscripción del delantero Vitor Roque fue un éxito, por lo que el Barcelona podrá hacer debutar a su jugador contra Las Palmas, siempre y cuando así lo decida el técnico Culé, Xavi Hernández.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Lo seguro es que el brasileño no será parte del once titular, ya que el mismo entrenador ha comentado que llevará de a poco al jugador, para que no cargue con la presión del equipo que por ahora está en el cuarto puesto con 38 puntos.

Se espera que «Tigriño» pueda tener unos minutos en la segunda parte, y comenzar a tener participación oficial con el equipo. Hay que recordar que Roque llegó a finales del mes de diciembre a Barcelona, por lo que existe una gran expectatitva en los aficionados por ver el nuevo ariete del Barcelona.

El encuentro contra Las Palmas será hoy a las 14:30 horas en el Estadio De Gran Canaria, donde Vitor Roque se estrenará como jugador Culé. El interés en el entorno Blaugrana es mayor, ya que portará el dorsal 19, tal y como lo hizo en su momento Lionel Messi.