Comunicaciones conoce fecha y hora de su partido ante Monterrey

ESTADOS UNIDOS – 27 de los mejores clubes de la región lucharán para coronarse como el campeón de clubes de la Confederación y clasificarán a la ampliada Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Concacaf ha anunciado el calendario de partidos para la Primera Ronda y los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2024.

La 59ª edición del torneo, que fue renovada para incluir 27 de los mejores clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y cinco rondas, coronará al campeón de clubes de la Confederación y es la única ruta de clasificación para los clubes de la región a la nueva y ampliada Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Los enfrentamientos de la Primera Ronda, los Octavos de Final y el camino de cada club hacia la Final se determinaron en el sorteo oficial del miércoles 13 de diciembre 2023 y son los siguientes (las llaves están disponibles aquí y más adelante):

PR enfrentamiento #1: Philadelphia Union (USA) vs Deportivo Saprissa (CRC)

PR enfrentamiento #2: Deportivo Toluca (MEX) vs CS Herediano (CRC)

PR enfrentamiento #3: Club América (MEX) vs Real Estelí FC (NCA)

PR enfrentamiento #4: CD Guadalajara (MEX) vs Forge FC (CAN)

PR enfrentamiento #5: New England Revolution (USA) vs CA Independiente (PAN)

PR enfrentamiento #6: Houston Dynamo FC (USA) vs St. Louis CITY SC (USA)

PR enfrentamiento #7: Tigres UANL (MEX) vs Vancouver Whitecaps FC (CAN)

PR enfrentamiento #8: Orlando City SC (USA) vs Cavalry FC (CAN)

PR enfrentamiento #9: CF Monterrey (MEX) vs Comunicaciones FC (GUA)

PR enfrentamiento #10: FC Cincinnati (USA) vs Cavalier FC (JAM)

PR enfrentamiento #11: Nashville SC (USA) vs Moca FC (DOM)

Después de los partidos de ida y vuelta, el ganador en el marcador global en cada enfrentamiento avanzará a los Octavos de Final.

Los Octavos de Final incluye la participación de los cinco clubes preseleccionados (los tres ganadores de las copas regionales y los campeones de las dos mejores ligas nacionales mejor clasificadas) y los 11 ganadores de la Primera Ronda. Los enfrentamientos de los Octavos de Final son:

OF enfrentamiento #1: CF Pachuca (MEX) vs GPR1

OF enfrentamiento #2: SV Robinhood (SUR) vs GPR2

OF enfrentamiento #3: GPR3 vs GPR4

OF enfrentamiento #4: LD Alajuelense (CRC) vs GPR5

OF enfrentamiento #5: Columbus Crew (USA) vs GPR6

OF enfrentamiento #6: GPR7 vs GPR8

OF enfrentamiento #7: GPR9 vs GPR10

OF enfrentamiento #8: Inter Miami CF (USA) vs GPR11

Los Octavos de Final se jugarán en marzo 2024, seguido de los Cuartos de Final y Semifinales en abril y la Final a un solo partido el domingo 2 de junio.

Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf 2024

*Horarios de inicio anunciados en ET (local) y club local aparece primero.

SEMANA 1

Martes 6 de febrero 2024

20:00 (19:00) Comunicaciones FC vs CF Monterrey – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, GUA

22:00 (21:00) Real Estelí FC vs Club América – Estadio Independencia, Estelí, NCA

Miércoles 7 de febrero 2024

18:00 (17:00) CS Herediano vs Deportivo Toluca FC – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

20:00 (20:00) Forge FC vs CD Guadalajara – Tim Hortons Field, Hamilton, CAN

22:00 (19:00) Vancouver Whitecaps FC vs Tigres UANL – Starlight Stadium, Langford, CAN

SEMANA 2

Martes 13 de febrero 2024

22:00 (21:00) CD Guadalajara vs Forge FC – Estadio Akron, Guadalajara, MEX

Miércoles 14 de febrero 2024

20:00 (19:00) Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps FC – Estadio Universitario, Monterrey, MEX

22:15 (21:15) Club América (MEX) vs. Real Estelí FC – Estadio Ciudad de Deportes, Ciudad de México, MEX

Jueves 15 de febrero 2024

20:00 (19:00) Deportivo Toluca FC vs CS Herediano – Estadio Nemesio Diez, Toluca, MEX

22:15 (21:15) CF Monterrey vs Comunicaciones FC – Estadio BBVA, Monterrey, MEX

SEMANA 3

Martes 20 de febrero 2024

20:00 (19:00) St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo FC – CITYPARK, St. Louis, MO, USA

22:00 (21:00) Deportivo Saprissa vs Philadelphia Union – Estadio Ricardo Saprissa, San José, CRC

Miércoles 21 de febrero 2024

20:00 (20:00) CA Independiente vs New England Revolution – Estadio Universitario, Penonomé, PAN

22:00 (19:00) Cavalry FC vs Orlando City SC – Starlight Stadium, Langford, CAN

Jueves 22 de febrero 2024

19:00 (20:00) Moca FC vs Nashville SC – Estadio Cibao FC, Santiago, DOM

21:00 (21:00) Cavalier FC vs FC Cincinnati – National Stadium, Kingston, JAM

SEMANA 4

Martes 27 de febrero 2024

18:00 (18:00) Orlando City SC vs Cavalry FC – Exploria Stadium, Orlando, FL, USA

20:15 (20:15) Philadelphia Union vs Deportivo Saprissa – Subaru Park, Chester, PA, USA

22:30 (21:30) Houston Dynamo FC vs St. Louis CITY SC – Shell Energy Stadium, Houston, TX, USA

Miércoles 28 de febrero 2024

19:00 (19:00) FC Cincinnati vs. Cavalier FC – TQL Stadium, Cincinnati, OH, USA

21:15 (20:15) Nashville SC vs Moca FC – GEODIS Park, Nashville, TN, USA

Jueves 29 de febrero 2024

20:15 (20:15) New England Revolution vs CA Independiente – Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA

Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2024

*Horarios de inicio anunciados en ET (local) y club local aparece primero.

Partidos de ida



Martes, 5 de marzo del 2024

18:00 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #1 vs CF Pachuca – por confirmar

20:00 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #8 vs Ganador PR Enfrentamiento #7 – por confirmar

22:00 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #2 vs SV Robinhood – por confirmar

Miércoles, 6 de marzo del 2024

18:00 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #5 vs LD Alajuelense – por confirmar

20:00 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #6 vs Columbus Crew – por confirmar

22:00 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #4 vs Ganador PR Enfrentamiento #3 – por confirmar

Jueves, 7 de marzo del 2024

19:00 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #10 vs Ganador PR1 Enfrentamiento #9 – por confirmar

21:00 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #11 vs Inter Miami CF – por confirmar

Partidos de vuelta



Martes, 12 de marzo del 2024

18:00 (18:00) Columbus Crew vs Ganador PR Enfrentamiento #6 – Lower.com Field, Columbus, OH, USA

20:15 (18:15) CF Pachuca vs Ganador PR Enfrentamiento #1 – Estadio Hidalgo, Pachuca, MEX

22:30 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #7 vs Ganador PR Enfrentamiento #8 – por confirmar

Miércoles, 13 de marzo del 2024

18:00 (19:00) SV Robinhood vs Ganador PR Enfrentamiento #2 – Dr. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

20:15 (20:15) Inter Miami CF vs Ganador PR Enfrentamiento #11 – DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL, USA

22:30 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #3 vs Ganador PR Enfrentamiento #4 – por confirmar

Jueves, 14 de marzo del 2024

20:00 (18:00) LD Alajuelense vs Ganador PR Enfrentamiento #5 – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

22:15 (por confirmar) Ganador PR Enfrentamiento #9 vs Ganador PR Enfrentamiento #10 – por confirmar