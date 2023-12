Pep Guardiola lanza un fuerte mensaje

INGLATERRA. El entrenador del Manchester City reaccionó tras los malos resultados en el futbol inglés.

Manchester City no ha tenido los resultados esperados en la Premier League. El equipo ha empatado en los últimos tres encuentros en el futbol inglés, y esto ha ocasionado que caiga a la tercera casilla en la tabla de posiciones.

Sin embargo, a pesar de la situación el entrenador del City, Pep Guardiola, luce tranquilo y ha declarado que ganarán la Premier League diciendo: «Mi sensación hoy es que ganaremos la Premier League«, declaró en rueda de prensa en la previa del choque ante el Aston Villa.

«Si jugamos al mismo nivel que contra el Liverpool y Tottenham la ganaremos otra vez. La gente ya no se lo cree pero lo haremos otra vez. Sabemos que no es fácil porque ningún equipo lo ha hecho todavía, por eso la dificultad está ahí, pero si me preguntan por mi sensación, lo haremos otra vez», recalcó el entrenador.

El Manchester City ocupa el tercer puesto con 30 puntos, y se encuentra a seis del líder Arsenal. Mañana el equipo enfrentará el Aston Villa a las 14:15 horas, y lo hará como visitante correspondiente a la Jornada 15 de la Premier League.