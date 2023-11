Rodrygo aseguró que jugó con molestias físicas

ESPAÑA – El brasileño figuró con los merengues a pesar de no estar al cien por ciento.

El Real Madrid venció ayer 3-0 al Cádiz en condición de visitante, en un compromiso donde hizo variantes debido a las lesiones y uno de esos fue Rodrygo, que inició en el banquillo por algunas molestias, pero luego entró para hacer un doblete.

«20 minutos antes de salir a calentar estaba tranquilo, pensaba que iba a descansar porque no estaba muy bien. Me dolía la rodilla y un diente. Pero me tocó jugar y salió todo bien», dijo.

El atacante estuvo en duda porque al llegar a España, se conoció que con la Selección de Brasil tuvo una contusión en la rodilla, a pesar de eso, Carlo Ancelotti le convocó y le trajo resultados positivos.

Los merengues no la han pasado bien en las últimas semanas tras las lesiones de Vinicius Jr y Eduardo Camavinga, además, ayer se sumó Brahim Díaz que presentó problemas estomacales.