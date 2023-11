Para Orellana fue bueno el empate en Cobán

JUTIAPA – El guardameta resaltó lo realizado en el campo de los verapacenses.

Henry Orellana, portero de Achuapa, se mostró orgulloso por el trabajo que realizó el equipo en el estadio José Ángel Rossi, porque fue fundamental para empatarle a Cobán Imperial y con esto aumentan las posibilidades de ganar la fase de clasificación.

“Sabemos que Cobán es un gran equipo, la cancha es difícil, pero hicimos un gran sacrificio todos, dejamos todo, no se jugó bonito, pero la garra no hizo falta, eso no se dejó y gracias a Dios sumamos un buen punto”, dijo Orellana.

“Ellos nos tenían más que atacar, pero nosotros contuvimos sus llegadas, nos llevamos un punto valioso que nos permite seguir siendo primeros y depender de nosotros para seguir en esa posición”, agregó.

Ahora es más fácil enterarse de lo que acontece en el Futbol Chapín: Únete a nuestro CANAL DE WhatsApp y recibe en tu celular o computadora lo más relevante de la información que día a día presentamos en GUATEFUTBOL.COM. Haz click AQUÍ y ¡NOS VEMOS EN WhatsApp!

Acerca de continuar en la cima comentó: “Era el objetivo, seguir en el liderato, sabíamos que no iba a ser fácil y ahora esperamos cerrar en casa de buena manera ante un gran rival como lo es Comunicaciones”.

Los cebolleros están a un juego de ganar la fase de clasificación, pero cerrarán contra Comunicaciones en el estadio Winston Pineda.