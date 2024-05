Luis Martínez está a la espera de la decisión de la Junta Directiva

ALTA VERAPAZ – El delantero de los cobaneros está abierto a la decisión de los dirigentes.

Cobán Imperial quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo Clausura 2024 y que podría ocasionar cambios. Luis Martínez es uno de los elementos que está a la espera de las decisiones de la Junta Directiva, en especial porque ya terminó contrato y solo esperara que pasará en las próximas horas.

“Yo ya terminé contrato, espero que la directiva tome decisiones para el bien del club, si me tengo que ir no hay problema, pero si sigo espero seguir, será dando mi mejor esfuerzo y a la espera de una decisión”, dijo.

“Si sigo estoy con toda la disposición, feliz, si no, estaré abierto a lo que decida la Junta Directiva. Me siento triste porque no tuve la continuidad que he querido y que he tenido en otros torneos, pero también yo tomaré una decisión, los años pasan y si uno no juega afecta”, finalizó.

Por el momento, los príncipes azules todavía no han decidido los movimientos que harán, pero se espera que estos se confirmen en las próximas horas.