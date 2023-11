Derby County y Méndez-Laing quedan eliminados

INGLATERRA – El legionario no pudo evitar el resultado adverso de su club.

El Derby County, club donde milita Nathaniel Méndez-Laing, quedó eliminado en la primera ronda de la FA Cup de Inglaterra, luego de no poder superar al Crewe Alexandra en el repechaje del torneo.

El primer encuentro de la serie terminó 2-2, gracias a una gran actuación de Méndez-Laing, por lo que en el encuentro de vuelta debía existir un ganador, siendo el Crewe el que triunfó 3-1.

Para este compromiso, el seleccionado nacional no pudo entrar en la convocatoria, luego que se no se recuperara de un golpe en la rodilla que sufrió en el partido del fin de semana por la League One.

El County volverá a jugar el 25 de noviembre cuando enfrente al Bristol Rovers por la Jornada 19, por lo que Méndez-Laing tiene tiempo para recuperarse.

