Las miradas están sobre Tchouaméni

ESPAÑA. El Real Madrid confirmó malas noticas de su mediocampista.

Luego de haber avanzado a la Final de la Champions League frente al Bayern Munich, este jueves se ha conocido que el mediocampista francés, Aurélien Thouaméni, está lesionado.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión de estrés en el pie izquierdo. Pendiente de evolución”, fue el comunicado del conjunto merengue este jueves.

Tchouaméni no pudo terminar el partido ante los alemanes, y tuvo que salir del campo de juego dejando su lugar a su compatriota Camavinga.

Aunque no está confirmado su presencia en la Final de la Champions League ante el Borussia Dortmund no es segura, y desde el conjunto blanco temen que no pueda llegar en optimas condiciones para el encuentro ante los alemanes.