El Barcelona descarta tres fichajes importantes

ESPAÑA – Los culés ya no insistirán por jugadores que les interesaban.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, charló para Onze Esport3, en donde habló de la actualidad del equipo, en especial de las transferencias donde prácticamente descartó las llegadas de Joshua Kimmich, Martín Zubimendi y Marcelo Brozovic, porque superan el presupuesto del club.

«Son operaciones que no nos planteamos en este momento, por el nivel económico importante. Brozovic también es un caso parecido, quizás más asequible, pero tiene una propuesta de Arabia y no entraremos en pujas. Sobre Oriol Romeu esto deja que lo trabajen Deco y Mateu. Hay una serie de nombres que gustan y se está trabajando», dijo Laporta.

Acerca de las posibles incorporaciones mencionó: «Todos los grandes jugadores quieren venir al Barça. Ahora la máxima en el club es ser eficientes y ahorrar. Estamos en un nivel de gasto muy elevado. Gündogan ha preferido el Barça a los dineros del City. Pep está feliz, aunque le jodió su adiós, porque ha venido al Barça”,

“Hay muchos jugadores buenos que quieren venir, pero no hay que frenar la proyección de los jóvenes. No hay que fichar por fichar porque tenemos talento en casa. Hay jugadores que nos gustaría que vinieran, pero quizás no mejorarían tanto”, finalizó.

Por el momento, la única contratación es la del alemán Ikay Gundogan, que llegó gratis procedente del Manchester City.