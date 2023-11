Orellana: Bendito sea Dios no hay ninguna lesión

JUTIAPA. El portero del Deportivo Achuapa agradeció el apoyo recibido.

Henry Orellana habló a los aficionados del Deportivo Achuapa, y aclaró que su estado de salud es bueno y que el fuerte golpe recibido en el partido contra Xelajú quedó atrás.

El portero quedó agradecido con Dios por no tener una lesión fuerte y dijo: «Bendito sea Dios no hay ninguna lesión de consideración, y solo me recomendó el doctor tener reposo y tomar medicamento. Agradezco todas sus muestras de cariño y los mensajes que me han enviado».

En cuanto a la clasificación a la Fase Final con el equipo Cebollero, el guardameta dijo: «Gracias a Dios se nos dio la posibilidad de clasificar faltando dos fechas, esperamos seguir trabajando con esa humildad y con esa fuerza que nos caracteriza». explicó.

