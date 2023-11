Presidente de Xinabajul: No es cierto lo que dicen los jugadores

HUEHUETENANGO – La directiva de la X respondió a las acusaciones de los jugadores.

El plantel de jugadores de Xinabajul emitió ayer un comunicado en el que aseguró que la Junta Directiva le debe dos meses de sueldo y también con los pagos de las habitaciones que alquilan, algo que desmintió Inmer De León, presidente del club.

“No es cierto lo que dicen los jugadores, son uno o dos que manipulan eso, se les debe media cuota de septiembre y octubre que acaba de finalizar, es un atraso de un mes porque ya se les dijo que se les iba a pagar esta semana”, dijo.

“Ellos no respetan los acuerdos, salen estas publicaciones que son consecuencias de como juegan en el campo, falta un poco de profesionalismo, no de todos, de unos dos o tres, incluso muchos de ellos ni son titulares y manipulan todo”, agregó.

Acerca de la razón del comunicado de los jugadores indicó: “Problemas económicos no hay, financiero si porque hay unas cuotas que van atrasadas, pero al final son algunos jugadores que manipulan a otros, no es como lo narran, porque no se les debe lo que ellos dicen”.

“Los patrocinadores no han hecho los depósitos esperados por los bloqueos y no hubo ingreso de taquilla por la misma situación, con los arrendamientos dice en el contrato de pagar rentas, pero no son de lujo, muchos de ellos buscan así, se ha fallado, pero se cumple y en lo deportivo no se han dado las cosas”, finalizó.

Los huehuetecos informaron que en los próximos días estarán poniéndose al día, pero también esperan que mejoren los resultados.