Montoya acusó al árbitro de prepotente

EL PROGRESO – El técnico de los guastatoyanos no escondió su molestia.

Roberto Montoya analizó su derrota del sábado ante Comunicaciones en el que aseguró que el rival fue justo ganador, pero lamentó el trabajo del árbitro Orlando Alvarado, de quien acusó de prepotente por el trato que tuvo con los jugadores.

“Nosotros fuimos con la intención de sumar. En el primer tiempo nos sorprenden, cometimos dos errores en la marca. Intentamos buscar el gol y lo logramos antes de que finalizara el primer tiempo, recuperamos la pelota y empezamos a generar”, dijo.

“En el segundo tiempo, con los cambios que hice, la intención era buscar el gol. El equipo tuvo posesión, pero hizo falta ese pase al área que necesitábamos y no estuvimos finos en esa parte. Al final, el triunfo de ellos es merecido, nada más”, agregó.

Sobre el árbitro Orlando Alvarado comentó: “No me gusta hablar mal del arbitraje, pero en esta ocasión sí lo haré. Creo que el árbitro se equivoca. Además de su prepotencia y su falta de criterio. No puede estar amenazando a los jugadores. Él cree que con su prepotencia marca autoridad y no es así”

“Dos faltas similares que no nos marca, El gol anulado, ya viendo la repetición para mí no era fuera de lugar. Y por él no perdimos, está claro, pero sí esas faltas que no nos marca. Hay una falta que le cometen a Jonathan Morales fuera del área y la que cometimos con Almanza sí la marcó. Y para la jugada porque vio al jugador lesionado, incluso Jonathan tiene inflamado el tobillo. Ese criterio es el que no me gusta, pero insisto Comunicaciones jugó bien”, finalizó.