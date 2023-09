Oficial | Hora y fecha de los juegos de Comunicaciones ante Herediano

GUATEMALA – Ocho clubes centroamericanos lucharán por el trofeo de la Copa Centroamericana inaugural. Hay seis plazas disponibles para la Copa de Campeones Concacaf 2024.

Concacaf ha confirmado el calendario y los enfrentamientos para los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2023. Las series de ida y vuelta se llevarán a cabo del 26 al 28 de septiembre (partidos de ida) y del 3 al 5 de octubre (partidos de vuelta).

Comunicaciones tendrá como rival a Herediano de Costa Rica, al que ya enfrentó en el Grupo C y que lo derrotó 1-2 en el estadio Doroteo Guamuch Flores, por lo que ahora buscará su revancha en la etapa definitoria.

Para determinar los enfrentamientos de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2023 y el camino de cada club a la Final, los primeros y segundos lugares de cada grupo fueron clasificados del 1-4 y 5-8, respectivamente, basados en su desempeño en la Fase de Grupos. La Clasificación a los Cuartos de Final es la siguiente:



Primeros Lugares

1. LD Alajuelense (12 PTS, +9 DG)

2. Deportivo Saprissa (10 PTS, +10 DG)

3. Club Atlético Independiente (10 PTS, +8 DG)

4. CS Herediano (10 PTS, +4 DG)

Segundos Lugares

5. Comunicaciones FC (9 PTS, +5 DG)

6. FC Motagua (9 PTS, +4 DG)

7. Real Estelí FC (9 PTS, +3 DG)

8. CS Cartaginés (7 PTS, +5 DG)



Los enfrentamientos de Cuartos de Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2023 son los siguientes, con el ganador del grupo mejor clasificado jugando contra el segundo clasificado con el ranking más bajo (1vs8, 2vs7, 3vs6 y 4vs5):

QF1: LD Alajuelense (1) vs CS Cartaginés (8)

QF2: CS Herediano (4) vs Comunicaciones FC (5)

QF3: Deportivo Saprissa (2) vs Real Estelí FC (7)

QF4: Club Atlético Independiente (3) vs FC Motagua (6)



Los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2023 se llevarán a cabo del 26 al 28 de septiembre (partidos de ida) y del 3 al 5 de octubre (partidos de vuelta), y el club mejor clasificado en cada serie será el anfitrión del partido de vuelta.



El calendario de los cuartos de final es el siguiente:



Calendario Partidos de Ida Cuartos de Final

Martes 26 de septiembre 2023

22:00/20:00 FC Motagua (HON) vs Club Atlético Independiente (PAN) – Estadio Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Miércoles 27 de septiembre 2023

20:00/18:00 Real Estelí FC (NCA) vs Deportivo Saprissa (CRC) – Estadio Independencia, Estelí, NCA

22:00/20:00 Comunicaciones FC (GUA) vs CS Herediano (CRC) – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala City, GUA

Jueves 28 de septiembre 2023

22:00/20:00 CS Cartaginés (CRC) vs LD Alajuelense (CRC) – Estadio Fello Meza, Cartago, CRC



Calendario Partidos de Vuelta Cuartos de Final



Martes 3 de octubre 2023

22:00/21:00 Club Atlético Independiente (PAN) vs FC Motagua (HON) – Estadio Universitario, Penonomé, PAN

Miércoles 4 de octubre 2023

20:00/18:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs Real Estelí FC (NCA) vs – Estadio Ricardo Saprissa, San José, CRC

22:15/20:15 CS Herediano (CRC) vs Comunicaciones FC (GUA) – Estadio Fello Meza, Cartago, CRC

Jueves 5 de octubre 2023

22:00/20:00 LD Alajuelense (CRC) vs CS Cartaginés (CRC) – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC



Al final de los Cuartos de Final, los cuatro ganadores de las series avanzarán a las Semifinales y asegurarán un cupo en la Copa de Campeones Concacaf 2024. Además, los cuatro cuartofinalistas perdedores avanzarán al Repechaje, donde jugarán por las dos plazas restantes de la Copa de Campeones 2024 para clubes de Centroamérica.