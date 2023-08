Palencia no se conforma y quiere seguir trascendiendo

GUATEMALA. El juvenil de Comunicaciones es la revelación del equipo Crema.

Edy Palencia ha tenido la oportunidad de ser titular con Comunicaciones, y recientemente en el partido contra Cobán Imperial fue ovacionado por la afición al dejar el terreno de juego.

El futbolista primeramente destacó lo importante que era conseguir los tres puntos contra Cobán Imperial, ya que era crucial lograr el primer triunfo del campeonato. “Las cosas se nos dieron, teníamos que sumar para lograr la victoria”, explicó el jugador.

Sobre los minutos que ha tenido con el equipo Crema, el futbolista mencionó: “Hay cosas por mejorar y que me vaya conociendo mejor con el equipo para ir sumando minutos y experiencia”.

El juvenil de 23 taños comentó que para él es importante que los jugadores lo guien, sobre todo en esta etapa para poder consolidarse dentro del club. “Todos me hablan, me dan consejos porque es importante escuchar también y para mi es importante lo que ellos me dicen”.

El equipo Crema no tendrá actividad esta semana en la Copa Centroamericana Concacaf, y se mete de lleno para el juego contra Coatepeque a quien visitará el sábado a las 12:00 horas.