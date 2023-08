Gordillo acepta que se sintió ansioso en su regreso a Comunicaciones

GUATEMALA – El defensor disputó su primer partido en su segunda etapa con los albos.

Gerardo Gordillo fue la principal novedad de Comunicaciones en el partido del domingo ante Cobán Imperial, esto porque era su primer partido luego de su regreso. El defensor admitió que tuvo ansiedad, porque sabía que debía dejar un buen desempeño, además, mencionó que ha regresado más sereno después de su experiencia en el extranjero.

“Sabía que iba a ser bonito, pero me sentía un poco ansioso, sé lo que tengo que hacer, pero reencontrarme con la gente, ponerme la camiseta que pesa mucho, que no cualquiera se la pone, pero de alguna manera devolverle algo a la gente que apoya”, dijo.

“No solo seré un jugador que esté en la alineación, tengo que aportar más, Comunicaciones confió en mí para traerme de vuelta, eso lo tengo claro, prepararme y estar listo cuando me toque jugar”, agregó.

Acerca de cómo regresó tras estar en el exterior mencionó: “Trato de ser un jugador más sereno, que trata de ver las cosas de manera más positiva. Trato de disfrutar, estoy cerca de cumplir 29 años y esto me demuestra lo rápido que pasa el tiempo. Me acuerdo cuando era un joven central prometedor. Trato de disfrutar mucho, creo que el fútbol me ha dado más de lo que le he dado”.

“Independientemente quien haya jugado lo importante fue ganar, hay que seguir trabajando porque tocan juegos complicados a nivel nacional o internacional”, finalizó sobre el triunfo ante los Príncipes Azules.